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SİİRT'TE KURMAY BAŞKANI FETÖ'DEN TUTUKLANDI


SİİRT'TE KURMAY BAŞKANI FETÖ'DEN TUTUKLANDI
Tarih : 15 Aralık 2016, 11:43
Puan Ver : Siirt'te Kurmay Başkanı Fetö'den Tutuklandı(10/10)7


 Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Muzaffer Gezer, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.



Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, hakkında çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda Siirt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 7 Aralık'ta evinde gözaltına alınan Gezer'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sevk edildiği adliyede savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkartılan Gezer, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı.



Gezer, Siirt E Tipi Cezaevi'ne konuldu.



 



kaynak:trthaber








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