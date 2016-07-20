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SİİRT'TE KORUCULARI TAŞIYAN ARACIN GEÇİŞİ SIRASINDA MAYIN PATLADI


SİİRT'TE KORUCULARI TAŞIYAN ARACIN GEÇİŞİ SIRASINDA MAYIN PATLADI
Tarih : 20 Temmuz 2016, 10:35
Puan Ver : Siirt'te Korucuları Taşıyan Aracın Geçişi Sırasında Mayın Patladı(10/10)12


Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Gözlüce Köyü kırsal kesiminde bir menfeze gizlenmiş el yapımı patlayıcı bugün sabah saatlerinde köylüler tarafından fark edildi. Patlayıcıyı bulan köylüler olayı jandarmaya ihbar ederken, bu sırada devriye görevi yapan geçici köy korucuları olay yerine geldi. Korucuların menfezin içini kontrol ettikleri sırada tuzaklanmış patlayıcı PKK'lı teröristler tarafından uzaktan kumanda ile patlatıldı. Meydana gelen patlamada 32 yaşındaki geçici köy korucusu Emin Akyıldız olay yerinde şehit olurken, korucular Ramazan Beyazgül ve İzzettin Kalkan ise ağır yaralandı. Yaralı korucular Siirt Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.



Patlamadan sonra olay yerine çok sayıda zırhlı araç sevk edilirken, olay yeri inceleme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Bombaya patlatan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.








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