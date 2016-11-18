

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde meydana gelen heyelanda göçük altında kalan işçilerden birinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla cesetlerine ulaşılan işçi sayısı 4'e çıktı.



Valisi Mustafa Tutulmaz yaptığı son açıklamada "Heyelanın sebebi olarak çok miktarda yağan yağmur gözükmektedir ancak çalışanlardan kaynaklı bir kusur olup olmadığı da araştırılmaktadır. Sebepleri ayrıntılı bir şekilde araştırılacaktır. Ailelerin ve tüm ülkemizin beklentilerini hızlı bir şekilde sonuçlandıracağız. 4 cenazeyi çıkardık, 12 vatandaşımız da şu an toprak altında" dedi.



KORKUNÇ İDDİA: ÇATLAK VARDI







Kazada yakınlarını kaybedenler ve burada çalışanlar, madende daha önce benzer kazalar olduğunu, meydana gelen çatlakların toprakla kapatıldığını ve kazanın göz göre göre geldiğini söyleyerek maden şirketini suçladı.







kaynak:haber7