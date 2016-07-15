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SİİRT'TE KARAKOL VE ÜS BÖLGESİNE SALDIRI... YARALILAR VAR!


SİİRT'TE KARAKOL VE ÜS BÖLGESİNE SALDIRI... YARALILAR VAR!
Tarih : 15 Temmuz 2016, 10:41
Puan Ver : Siirt'te Karakol Ve Üs Bölgesine Saldırı... Yaralılar Var!(9/10)9


PKK'lı teröristler, Siirt'in Sakarya Mahallesi Şeyh Süleyman Caddesi üzerindeki Şeyh Turki Tepesi'ndeki askeri üs bölgesi ile yakınında bulunan İnönü Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Polis Merkezi'ne bugün saat 03.00 sıralarında eş zamanlı olarak roketatar ve uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Teröristlerin üs bölgesine ateş açması sırasında evinin damında uyuyan Besna Erzen ile oğlu Yusuf Erzen, şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu hafif yaralandı. Yaralılar Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



ANINDA KARŞILIK VERİLDİ



Askeri üs bölgesi ve Cumhuriyet Polis Merkezi'ne yapılan saldırılara her iki bölgedeki güvenlik güçleri, teröristlere anında karşılık verdi. Çıkan çatışma aralıklarla sabaha kadar sürerken güvenlik üçlerinden yaralanan olmadı.



Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Sakarya ve İnönü mahallelerinde yaşayan bazı vatandaşlar evlerini terk etti. Güvenlik güçleri PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonların sürdürdüğü iki mahallenin tüm giriş ve çıkışlarını tutarak abluka altına aldı.








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