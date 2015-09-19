SİİRT'TE JANDARMA KARAKOLU'NA SALDIRI
Siirt'în Şirvan İlçesi'ne bağlı Ormanbağı Köyü Jandarma Karakolu'na dün akşam bir grup PKK'lı terörist roketatar ve otomatik silahlarla ateş açtı.
Karakoldaki asker ve köy korucularının karşılık vermesiyle çıkan çatışmadan sonra teröristler dağlık alana kaçtı.
Şirvan İlçesi'ne bağlı Ormanbağı Köyü Jandarma Karakolu'na, dün saat 18.15'de bir grup PKK'lı terörist tarafından roketatar atıldıktan sonra otomatik silahlarla tarandı. Atılan roketlerden biri karakolun duvarına isabet etmesine rağmen patlamadı. Karakoldaki askerlerin ve köyde nöbet tutan korucuların karşılık vermesiyle başlayan çatışma, yaklaşık yarım saat sürdü.
PKK'lılar dağlık alana kaçarken, olayda ölen ve yaralanan olmadı.
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