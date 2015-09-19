O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

SİİRT'TE JANDARMA KARAKOLU'NA SALDIRI


SİİRT'TE JANDARMA KARAKOLU'NA SALDIRI
Tarih : 19 Eylül 2015, 11:27
Puan Ver : Siirt'te Jandarma Karakolu'na Saldırı(10/10)12


Siirt'în Şirvan İlçesi'ne bağlı Ormanbağı Köyü Jandarma Karakolu'na dün akşam bir grup PKK'lı terörist roketatar ve otomatik silahlarla ateş açtı.



Karakoldaki asker ve köy korucularının karşılık vermesiyle çıkan çatışmadan sonra teröristler dağlık alana kaçtı.



Şirvan İlçesi'ne bağlı Ormanbağı Köyü Jandarma Karakolu'na, dün saat 18.15'de bir grup PKK'lı terörist tarafından roketatar atıldıktan sonra otomatik silahlarla tarandı. Atılan roketlerden biri karakolun duvarına isabet etmesine rağmen patlamadı. Karakoldaki askerlerin ve köyde nöbet tutan korucuların karşılık vermesiyle başlayan çatışma, yaklaşık yarım saat sürdü.



PKK'lılar dağlık alana kaçarken, olayda ölen ve yaralanan olmadı.








Etiketler: Siirt  Te  Jandarma  Karakolu  Na  Saldırı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER