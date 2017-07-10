SİİRT'TE HAİN TUZAK BOZULDU! TABUR KOMUTANLIĞI YAKINLARINDA TUZAKLANAN PATLAYICI İMHA EDİLDİ
Siirt'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı'nda PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonlara katılan güvenlik güçleri, Doğan Köyü Tabur Komutanlığı yakınlarında teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıyı bularak, imha etti.
Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Herekol Dağı'nda 12 Haziran gününden bu yana terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar esnasında Doğan Köyü Tabur Komutanlığı yakınlarında tuzaklanan patlayıcının güvenlik güçlerinin dikkati üzerine bulunurak imha edildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pervari İlçesi Doğan Köyü mülki sınırları içerisinde bulunan Yazlıca Herekol Dağı bölgesinde 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Güvenlik Korucuları unsurlarınca 12 Haziran 2017 tarihinde başlayan Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01 operasyonu zor arazi şartlarında devam etmektedir"
MEHMETÇİĞİN DİKKATİ HANİ TUZAĞI BOZDU
"Pervari İlçesine bağlı Doğan Köyü Tabur Komutanlığı'na yakın bölgede hazır mevzilere konmuş el yapımı patlayıcılar, güvenlik kuvvetlerimizin dikkati sayesinde fark edilerek, olay mahallinde imha edilmiştir. Terör örgütünün çözülmeye başladığı bölgede geniş çaplı operasyonlar devam etmektedir."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ekonomi Bakanlığı: 15 Temmuz Etkinliği İçin Avusturya'dan Talebimiz Olmadı
- Bir İspanya Klasiği! İşte Bu Yıl Boğanın Boynuzuna Takılanlar
- Bir Kıvılcım, Ekmek Teknesini Alev Topuna Çevirdi!
- Türkiye'yi Sarsan Vahşette Yeni Gelişme! Ağız Birliği Yapmaları Önlendi
- Avusturya'dan Skandal Karar! Ekonomi Bakanı Zeybekçi'nin Ülkeye Girişini Yasakladılar
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Cimbom, 4. Yıldızını Sevilla'da Buldu
- Fenerli Kerem Bulut Ve Oytun Özdoğan, Fotoğraf Nedeniyle Kamptan Kovuldu
- Sunderland Menajeri: Lens, Fener'i Seviyor, Büyük İhtimal Bizden Ayrılacak
- Göbek Yapan Arda, İngilizlerin Diline Düştü: Egzersiz Yap
- Başakşehirli Oyunculara 1 Yıl Spor Müsabakası Seyrinden Men Cezası Verildi
DÜNYA HABERLERİ
- Hindistan'da Bir Gece İçinde Düşen Yıldırımlarda Toplam 31 Kişi Öldü
- Çin İle Abd Arasında İsim Krizi! Beyaz Saray Pekin'den Özür Diledi
- Paris'te İbretlik Manzara! Metro Durakları Sular Altında Kaldı, Binlerce Yardım Çağrısı Yapıldı
- California'nın Kuzeyi Yanıyor! Binlerce Kişi Tahliye Edildi
- Abd'den Pyd Terör Örgütüne 184 Tır'lık Askeri Sevkiyat
Bu Haberle İlgili Yorumlar