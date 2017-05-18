

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 39 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldığı bildirildi.



Polis ekiplerince bazı illerde çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 26 şüpheliden 6'sının emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandığı, 17'si hakkında adli kontrol kararı uygulandığı, 3 kişinin de serbest bırakıldığı ifade edilen açıklamada, firari 13 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.







kaynak:sabah