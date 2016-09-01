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SİİRT'TE ÇATIŞMA: BİR ASKER ŞEHİT


SİİRT'TE ÇATIŞMA: BİR ASKER ŞEHİT
Tarih : 01 Eylül 2016, 15:06
Puan Ver : Siirt'te Çatışma: Bir Asker Şehit(8/10)7


Terör örgütü PKK'ya yönelik Siirt'in Pervari ilçesine bağlı  Doğan köyü kırsalında başlatılan operasyonda güvenlik güçleri ile bir grup  terörist arasında çatışma yaşandı. Teröristlerin açtığı ilk ateş sonucu 1 asker  şehit oldu, 1 asker yaralandı. Yaralı asker müdahalenin ardından helikopterle Siirt Devlet  Hastanesine sevk edildi.Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığından havalanan Atak helikopterlerin  hava desteğiyle bölgede teröristlere yönelik operasyon devam ediyor.








Etiketler: Siirt  Te  Çatışma  Bir  Asker  Şehit    haber

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