

Terör örgütü PKK'ya yönelik Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyü kırsalında başlatılan operasyonda güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çatışma yaşandı. Teröristlerin açtığı ilk ateş sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Yaralı asker müdahalenin ardından helikopterle Siirt Devlet Hastanesine sevk edildi.Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığından havalanan Atak helikopterlerin hava desteğiyle bölgede teröristlere yönelik operasyon devam ediyor.