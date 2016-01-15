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siirt'te çatışma! 5 pkk'lı öldürüldü, 1 polis şehit

SİİRT'TE ÇATIŞMA! 5 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ, 1 POLİS ŞEHİT

Siirt kent merkezindeki iki ayrı mahallede terör örgütü PKK'nın hücre evi olduğu belirtilen 2 adrese baskın düzenleyen güvenlik güçlerine içeriden ateş açıldı. Operasyon 5 terörist etkisiz hale getirilirken 1 polisimiz şehit oldu.

Tarih : 15 Ocak 2016, 11:58
Puan Ver : Siirt'te Çatışma! 5 Pkk'lı Öldürüldü, 1 Polis Şehit(7/10)6


Çıkan çatışmada 1 polisimiz şehit olurken 5 terörist etkisiz hale getirildi.



Siirt'te, İnönü ve Kazım Karabekir mahallelerinde hücre evi olduğu belirtilen iki adrese özel harekat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri baskın düzenledi. Sabah saat 06.30'da gerçekleşen baskında çatışma çıktı ve 5 terörist öldürüldü.








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