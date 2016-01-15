Siirt kent merkezindeki iki ayrı mahallede terör örgütü PKK'nın hücre evi olduğu belirtilen 2 adrese baskın düzenleyen güvenlik güçlerine içeriden ateş açıldı. Operasyon 5 terörist etkisiz hale getirilirken 1 polisimiz şehit oldu.



Çıkan çatışmada 1 polisimiz şehit olurken 5 terörist etkisiz hale getirildi.



Siirt'te, İnönü ve Kazım Karabekir mahallelerinde hücre evi olduğu belirtilen iki adrese özel harekat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri baskın düzenledi. Sabah saat 06.30'da gerçekleşen baskında çatışma çıktı ve 5 terörist öldürüldü.