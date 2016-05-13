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SİİRT'TE ÇATIŞMA: 1 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ, 1 ASTSUBAY YARALI


SİİRT'TE ÇATIŞMA: 1 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ, 1 ASTSUBAY YARALI
Tarih : 13 Mayıs 2016, 16:41
Puan Ver : Siirt'te Çatışma: 1 Pkk'lı Öldürüldü, 1 Astsubay Yaralı(5/10)6


SİİRT'in Baykan İlçesi'nde 200 kilo patlayıcı yüklü araçlarla yol kontrolünden kaçmaya çalışan terör örgütü üyeleriyle çıkan çatışmada; 1 PKK'lı öldürüldü, 1 astsubay yaralandı.



Siirt Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, Baykan ilçesinde yol kontrolünden kaçan iki araçtaki PKK'lı teröristlerle çatışma çıktığı belirtilerek şöye denildi:



"Baykan ilçemizde güvenlik güçlerince icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetleri esnasında 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan iki araca yapılan takip sonucu, güvenlik güçlerine ateş açılması üzerine çıkan çatışmada bir bölücü terör örgütü mensubu silahı ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiş olup, 1 astsubay yaralanmıştır. Araçta bulunan diğer bölücü terör örgütü mensupları gece karanlığından faydalanarak olay mahallinden kaçmıştır. Kaçan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirilmesi maksadıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Ele geçirilen araçlarda yapılan aramada, araçların bagaj kısmında 200 kilogramlık el yapımı patlayıcı, 4 adet el bombası, 1 adet el telsizi, 4 adet sarılı halde pil blogu, 4 adet AK47 piyade tüfeği ve 119 adet 7.62 mm çapında fişek ile kablo malzemeleri ele geirilmiştir. Yaralı jandarma astsubay çavuş Siirt Devlet Hastenesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili Baykan Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı."








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