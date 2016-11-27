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SİİRT'TE BİR İŞÇİNİN DAHA CENAZESİNE ULAŞILDI


SİİRT'TE BİR İŞÇİNİN DAHA CENAZESİNE ULAŞILDI
Tarih : 27 Kasım 2016, 18:42
Puan Ver : Siirt'te Bir İşçinin Daha Cenazesine Ulaşıldı(9/10)8


Siirt'in Şirvan ilçesindeki özel maden ocağında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan bir işçinin daha cenazesine ulaşıldı.



Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde 17 Kasım'da meydana gelen heyelanda toprak altında kalan işçiler için başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.



AFAD, UMKE, Türk Kızılayı ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen aramalar 90 uzman personel ve 40 iş makinesiyle devam ederken, toprak altında kalan bir işçinin daha cesedi çıkarıldı.





Kaynak: Yenişafak








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