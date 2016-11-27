

Siirt'in Şirvan ilçesindeki özel maden ocağında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan bir işçinin daha cenazesine ulaşıldı.







Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde 17 Kasım'da meydana gelen heyelanda toprak altında kalan işçiler için başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.







AFAD, UMKE, Türk Kızılayı ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen aramalar 90 uzman personel ve 40 iş makinesiyle devam ederken, toprak altında kalan bir işçinin daha cesedi çıkarıldı.











Kaynak: Yenişafak