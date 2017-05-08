

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Siirt Merkez ve Baykan ilçelerinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım yataklık eden şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek şöyle denildi:







"Operasyon sonucu, aralarında PKK/KCK bölücü terör örgütünün 19 Ağustos 2015 tarihinde Şirvan İlçesi Üç Yol Mevkiinde El Yapımı Patlayıcı (EYP) mayın düzeneğinin patlatılması ile Kobra aracında bulunan 8 askerin şehit edilmesi, 08 Temmuz 2015 tarihinde Siirt İli Merkezinde faaliyet gösteren bir inşaat firmasına ait 5 iş makinesinin yakılması ve olaylarının failleri olduğu tespit edilen 7 şüpheli yakalanmıştır. 25 Nisan 2017 tarihinde haklarında işlem yapılan 7 şüpheli şahıs, 05 Mayıs 2017 tarihinde mahkemeye sevk edilmiştir. 6 şüpheli şahıs tutuklanarak Siirt Cezaevi'ne teslim edilmiştir. 1 Şüpheli şahıs Adli Kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."







kaynak:milliyet