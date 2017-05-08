Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

SİİRT'TE 8 ASKERİN ŞEHİT EDİLMESİ OLAYININ 7 ŞÜPHELİSİ YAKALANDI


SİİRT'TE 8 ASKERİN ŞEHİT EDİLMESİ OLAYININ 7 ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Tarih : 08 Mayıs 2017, 12:25
Puan Ver : Siirt'te 8 Askerin Şehit Edilmesi Olayının 7 Şüphelisi Yakalandı(7/10)5


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Siirt Merkez ve Baykan ilçelerinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım yataklık eden şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek şöyle denildi:



"Operasyon sonucu, aralarında PKK/KCK bölücü terör örgütünün 19 Ağustos 2015 tarihinde Şirvan İlçesi Üç Yol Mevkiinde El Yapımı Patlayıcı (EYP) mayın düzeneğinin patlatılması ile Kobra aracında bulunan 8 askerin şehit edilmesi, 08 Temmuz 2015 tarihinde Siirt İli Merkezinde faaliyet gösteren bir inşaat firmasına ait 5 iş makinesinin yakılması ve olaylarının failleri olduğu tespit edilen 7 şüpheli yakalanmıştır. 25 Nisan 2017 tarihinde haklarında işlem yapılan 7 şüpheli şahıs, 05 Mayıs 2017 tarihinde mahkemeye sevk edilmiştir. 6 şüpheli şahıs tutuklanarak Siirt Cezaevi'ne teslim edilmiştir. 1 Şüpheli şahıs Adli Kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Siirt  Te  8  Askerin  Şehit  Edilmesi  Olayının  7  Şüphelisi  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER