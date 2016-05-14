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siirt'te 700 kilogram patlayıcı düzeneği ele geçirildi

SİİRT'TE 700 KİLOGRAM PATLAYICI DÜZENEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Siirt'te düzenlenecek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde sansasyonel eylem yapmak amacındaki bölücü terör örgütünün hain planı güvenlik güçlerince bozuldu.

Tarih : 14 Mayıs 2016, 09:45
Puan Ver : Siirt'te 700 Kilogram Patlayıcı Düzeneği Ele Geçirildi(7/10)8


güvenlik  güçleri, Siirt merkez Gökçebağ beldesindeki adreslere operasyon düzenledi.



Operasyonda, terör eylemlerinde kullanmak üzere hazırlanan ve toprak  altına gömülü 83 düdüklü tencere içerisinde mazot ile güçlendirilmiş 700 kilogram  amonyum nitrat düzeneği bulundu.



Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlar ve arama faaliyetlerinin  devam ettiği bildirildi.








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