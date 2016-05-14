SİİRT'TE 700 KİLOGRAM PATLAYICI DÜZENEĞİ ELE GEÇİRİLDİ
Siirt'te düzenlenecek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde sansasyonel eylem yapmak amacındaki bölücü terör örgütünün hain planı güvenlik güçlerince bozuldu.
güvenlik güçleri, Siirt merkez Gökçebağ beldesindeki adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör eylemlerinde kullanmak üzere hazırlanan ve toprak altına gömülü 83 düdüklü tencere içerisinde mazot ile güçlendirilmiş 700 kilogram amonyum nitrat düzeneği bulundu.
Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlar ve arama faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.
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