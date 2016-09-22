

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle Siirt Valiliği'nce ilan edilen geçici özel güvenlik bölgesi süresinin dün uzatıldığı Eruh ve Pervari ilçeleri arasında kalan kırsal bölgede dün geniş kapsamlı operasyon başlatılmıştı.







HELİKOPTERLER DESTEK VERİYOR







Operasyon sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca yapılan saldırılarda 2 korucu şehit olmuştu. Yaklaşık 40 teröristin bulunduğunun tespit edildiği bölgede operasyon sürüyor. Asker ve çok sayıda korucunun katılımıyla devam eden operasyona Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı'ndan havalanan helikopterler destek de veriyor.