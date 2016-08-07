SİİRT'TE 1 ASKER ŞEHİT OLDU !
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akmeşe köyü kırsalında PKK'ya yönelik başlatılan operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1 asker şehit düştü, 4 asker yaralandı.
Yaralı askerler olay yerine sevk edilen destek birlikler tarafından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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