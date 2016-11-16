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siirt ve tunceli belediye başkanları gözaltına alındı

SİİRT VE TUNCELİ BELEDİYE BAŞKANLARI GÖZALTINA ALINDI

Tunceli ve Siirt'te bu sabah polisin yaptığı operasyonlarda belediye başkanları ile aralarında parti il başkanlarının da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Tarih : 16 Kasım 2016, 11:36
Puan Ver : Siirt Ve Tunceli Belediye Başkanları Gözaltına Alındı(8/10)5


Tunceli ve Siirt'te bu sabah polisin yaptığı operasyonlarda belediye başkanları ile aralarında parti il başkanlarının da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Tunceli'de aralarında Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul'un da bulunduğu bazı belediye meclis üyeleri, evlerindeki aramanın ardından ifadelerine başvurulmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



DBP'li Siirt ve Tunceli Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Gelen son dakika haberine göre, Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan ile Tunceli Belediye Eş Başkanları DBP'li Mehmet Ali Bul ile Nurhayat Altun gözaltına alındı.



Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında Siirt Belediyesi'ne bu sabah operasyon düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri saat 06.00 sıralarında belediye binasına gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı.



Ardından binaya giren polis bilişim ve inceleme ekipleri arama başlattı. Siirt Belediyesi'nde sabah saat 06.00 da başlayan aramalar 3.5 saat sürdü. Polisin binadan ayrılmasıyla çalışanlar belediyeye girdi.



Belediyenin bilgisayar hard disklerine de incelenmek üzere el konulurken, Siirt Belediye Başkanı DBP'li Tuncer Bakırhan da kentin Yeni Mahalle Elit Sitesi'ndeki evinde gözaltına alındı ve evinde arama yapıldı.



Diğer Eş Başkan Belkiza Beştaş Epözdemir'in ise il dışında olduğu belirtilirken, operasyon kapsamında bazı kişiler de gözaltına alındı.



 



kaynak:hürriyet








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