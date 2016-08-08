SİİRT KIRSALINA HAVA HAREKATI : 13 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
TÜRK Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçakları, Siirt kırsalına anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu dün saat 5.49-16.55 saatleri arasında hava harekatı düzenledi.
Bölgede tespit edilen 13 PKK'lı terörist ateş altına alınarak etkisiz hale getirildi. Görevlerini bitiren savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü belirtildi.
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