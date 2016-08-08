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SİİRT KIRSALINA HAVA HAREKATI : 13 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ


SİİRT KIRSALINA HAVA HAREKATI : 13 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Tarih : 08 Ağustos 2016, 14:32
Puan Ver : Siirt Kırsalına Hava Harekatı : 13 Pkk'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi(0/10)






TÜRK Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçakları, Siirt kırsalına anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu dün saat 5.49-16.55 saatleri arasında hava harekatı düzenledi.



Bölgede tespit edilen 13 PKK'lı terörist ateş altına alınarak etkisiz hale getirildi. Görevlerini bitiren savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü belirtildi.

 








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