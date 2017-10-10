SİİRT FISTIĞI ALTINLA YARIŞIYOR
Siirt ekonomisine yılda 400 milyon TL gelir sağlayan Siirt fıstığı, bu yıl rekoltenin iyi olmasına rağmen artan fiyatıyla altınla yarışıyor.
Siirt Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi Sorumlusu ve Siirt Fıstık İşletme Tesisi Görevlisi Erol Avcı, Siirt fıstığının üreticiye katma değerini değerlendirdi. Siirt fıstık fiyatlarının iç piyasada 50-55 TL, dış piyasada ise 100 TL'nin üzerine çıkmasının Gaziantep ve Şanlıurfa'daki tüccarların Siirt'teki iç piyasaya yönelmesinden kaynaklandığını aktaran Erol, "Fıstık İşleme Tesisi ilimize katma değer sağlamaya başladı. Çünkü fıstık piyasası yükselmeye başladı. Bu sene fiyatların yüksek olmasının bir nedeni de Gaziantep'te fıstık olmaması ve oradaki tüccarların ilimize yönelmesinden kaynaklanıyor. İç piyasada 50-55 liraya ulaşan fıstık dış piyasada 100 TL'nin üzerine çıktı. Hatta yurt dışındaki bazı istasyon ve hava alanlarında 13,5 euroya 250 gramının satıldığı görülebiliyor" dedi.
"FİYATLAR 16 YILDIR İLK KEZ BU KADAR ARTTI"
Uzun yıllar Siirt'te fıstık satıcılığı yapan ve kaliteli fıstık ile il dışından sipariş alan Ramazan Özbilici, 16 yıldır ilk kez fıstık fiyatlarının bu kadar yükseldiğine tanıklık ettiğini söyledi. Özbilici, "İlimizde fıstıkta son yılların en yüksek rekoltesini elde ettik. Bu yıl rekolte çok iyi Allah bereket vermiş. Bizde fıstık kilosu 30-45 TL arasındadır. Oldukça rağbet var. Hem il içinden hem il dışından fıstığa ciddi bir talep var. Muhtemelen fiyatların artması bundan kaynaklanıyor" diye konuştu.
"100 LİRANIN ÜZERİNDE SATILIYOR"
Bazı vatandaşlar ise artan fiyatların arz-talepten kaynaklandığını, Siirt fıstığına sadece il içinde değil, dış piyasada da ciddi bir rağbet olduğunu, artan rağbetin fiyatlara yansıdığını, dış pazarda bazı kuruyemişçilerde 100 TL'nin üstünde satıldığını söyledi.
Kaynak: haberinburada
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