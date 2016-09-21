SİİRT BAROSU BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI
Siirt'te, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Baro Başkanı Mehmet Cemal Acar gözaltına alındı. Acar'ın evinde ve bürosunda arama yapılırken, Acar'ın yanında 9 kişi ile ilgili daha gözaltı kararı olduğu belirtildi.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında sabah saatlerinde bir çok adrese baskınlar düzenlendi.
Soruşturma kapsamında Siirt Baro başkanı Mehmet Cemal Acar'ın Yeni Mahalle Hami Efendi Caddesinde bulunan bürosu ve evinde arama yapıldı.
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