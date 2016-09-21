Siirt'te, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Baro Başkanı Mehmet Cemal Acar gözaltına alındı. Acar'ın evinde ve bürosunda arama yapılırken, Acar'ın yanında 9 kişi ile ilgili daha gözaltı kararı olduğu belirtildi.