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Şİİ MİLİSLER HALEP'TE TAHLİYE KONVOYUNA ATEŞ AÇTI


Şİİ MİLİSLER HALEP'TE TAHLİYE KONVOYUNA ATEŞ AÇTI
Tarih : 15 Aralık 2016, 11:54
Puan Ver : Şii Milisler Halep'te Tahliye Konvoyuna Ateş Açtı(9/10)11


İran komutasındaki Şii milisler, Suriye'nin doğu Halep bölgesindeki kuşatmadan tahliye edilmek üzere bekleyen sivillerin bulunduğu araç konvoyuna ateş açtı. Saldırıda 1 sivil öldü, 4'ü yaralandı.



Halep'teki AA muhabirinin bildirdiğine göre, kuşatma bölgesinden tahliye edilmek üzere otobüslere bindirilen sivillerin bulunduğu araç konvoyu, Ramuse semtine hareket edip rejim güçlerinin kontrol noktasına yaklaşarak beklemeye başladı.



 



kaynak:aa








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