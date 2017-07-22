Sihirbazların yaptıkları muhteşem numaraları anlamak, artık o kadar zor değil.

Yüzyıllardır sihirbazların yaptıkları numaralara hayretler içerisinde kalınırken, şimdilerde ise o muhteşem gösterilerin foyasının ortaya çıkmasıyla beraber, aslında o kadar da zor olmadığı anlaşıldı.

Kaynak: haberinburada