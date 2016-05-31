

Çalışanların çoğu bir işyerine girdiğinde aylarca sigortası yapılmıyor. Sigortasız yani kayıtdışı çalışan da bir hayli fazla. Bu durumdaki kişilerin önünde fırsatlar var. Sabah'ta yer alan habere göre, sigortasız çalışılan sürede işveren SGK'ya işe giriş bildirgesi verilmemişse 'hizmet tespiti davası' açılabiliyor. Bu durumda, işten ayrılma tarihinden 5 yıl içinde tespit davası açılması gerekiyor. İşveren, SGK'ya işe giriş bildirgesi vermişse, 5 yıllık zamanaşımı söz konusu değil.







EMEKLİLİĞE ENGEL DEĞİL



'Yargıtay 21'inci Hukuk Dairesi' işçileri sevindirecek bir karara imza attı. İzmir'de çalışan 68 yaşındaki işçi gün sayısını ve yaşını doldurmasına rağmen aylık alamıyordu. Çalışan, Karşıyaka 2.İş Mahkemesi'nde açtığı davayla, 6 bin 74 gün çalışması olduğunun tespitini istedi. Ancak mahkeme, bu kişinin SGK'ya bildirilmeyen 4 bin 964 gün sigortalı çalışması olduğunu belirledi ve tespit kararı Yargıtay tarafından onandı. Bunun üzerine işçi SGK'ya yaşlılık aylığı bağlanması için başvurdu.







SGK REDDETTİ AMA...







SGK işveren tarafından prim ödenmediği ve kurumun da tahsilat yapmadığı bu nedenle 5 bin günlük prim ödeme koşulu oluşmadığı gerekçesiyle talebi reddetti. Daha sonra İzmir 8. İş Mahkemesi'ne dava açan işçi, Karşıyaka 2.İş Mahkemesi'nin kararının kesinleşme tarihinden itibaren yaşlılık aylığı bağlanmasına karar verilmesini istedi. Mahkeme davayı reddetti ve işçi temyiz için Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi ise ödenmeyen primlerin işverenden tahsil etme görevinin SGK'ya ait olduğunu belirterek yerel mahkemenin kararını bozdu ve dava sonucunda işçiye emekli aylığı bağlandı.