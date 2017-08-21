SİGORTA ŞİRKETLERİ YARIN YAŞANACAK DOLU YAĞIŞINA KARŞI MÜŞTERİLERİNİ SMS İE UYARDI
İstanbul'da yarın sabah itibariyle beklenen kuvvetli yağış ve dolu tehlikesine karşı bu kez meterolojiden değil sigorta şirketlerinden uyarı geldi.
Bir önceki dolu da 150 bin aracın hasar gördüğü İstanbul'da müşterilerine SMS ve mail yoluyla ulaşan şirketler, "Olası su baskını, sel ve dolu tehlikesine karşı gerekli tedbirleri alınız. Aracınızı mümkünse kapalı otoparka bırakınız" mesajı attı.
200 MİLYONLUK ZARAR OLUŞMUŞTU
Yaklaşık 1 ay önce İstanbul'da etkili olan dolu yağışı 150 binden fazla araca zarar vermiş ve 200 milyon liraya yakın maddi hasara yol açmıştı.
Sigorta şirketleri bu kez önceden önlem almaya çalışarak müşterilerine SMS yoluyla ulaşarak "Değerli müşterimiz, İstanbul'da yarın sabah itibariyle kuvvetli yağış beklenmektedir. Olası su baskını, sel ve dolu tehlikesine karşı gerekli tedbirleri alabilmeniz için bilginize sunarız" dedi.
Kaynak: haberinburada
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