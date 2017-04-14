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sigorta şirketleri taksiti kaldırdı!

SİGORTA ŞİRKETLERİ TAKSİTİ KALDIRDI!

Trafik sigortasına tavan geldi, şirketlerin fahiş zamlı serbest tarifesi tarih oldu. Sigortacılara, yüksek kârlarından feragat etmek zor geldi. Vatandaşa sunulan taksit imkanı iptal edildi, hizmetler daraltıldı.

Tarih : 14 Nisan 2017, 12:35
Puan Ver : Sigorta Şirketleri Taksiti Kaldırdı!(8/10)5


Trafik sigortasında yüzde 20 indirim sağlayan tavan fiyat uygulaması, sigorta şirketlerini rahatsız etti. Serbest tarife döneminde fahiş zamlar ile vatandaşa yüksek meblağlar ödeten şirketler, kârlarından feragat etmemenin yollarını aramaya başladı. Bazı şirketler taksitli ödemeyi kaldırdı, bazıları hizmetlerini daralttı.



Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, daha önce kredi kartıyla 3-4 taksit olarak alınan poliçe bedellerinin 'tek çekim' olarak alınması için sigorta şirketlerinin kendi aralarında anlaştığı yönünde yoğun şikayet aldıklarını açıklayarak, "Şirketlerin sigorta bedelinin tamamını tek çekimde almaları, tüketicilerin ödeme gücü açısından mağduriyetler ortaya çıkarmaktadır.



Trafik sigorta şirketlerini eski usul olduğu gibi taksit yapmaya davet ediyoruz. Tüketicilere avantaj sağlayalım derken, şu an mağdur etmiş oluyoruz" dedi. Özel bir sigorta acentesi işletmecisi Saliha Kalfa da trafik sigortası poliçe bedellerini, şirketlerin kendi aralarında yaptıkları anlaşmayla 'tek çekim' olarak uygulamaya başladıklarını belirtti. Kalfa, bazı şirketlerin trafik sigortası kapsamına giren 'aracın kurtarılması, çekilmesi ve muhafazası' gibi yol yardımı hizmetlerini de kaldırdıklarını kaydetti.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Sigorta  Şirketleri  Taksiti  Kaldırdı    haber

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