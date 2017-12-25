SİGORTA SEKTÖRÜ 9 AYDA 20 MİLYAR LİRADAN FAZLA TAZMİNAT ÖDEDİ
Türk sigorta sektörünün 2017'nin ilk 3 çeyreğinde ödediği toplam tazminat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 oranında artarak 20 milyar lira seviyesini geçti.
2017 üçüncü çeyrek sonunda sigorta sektörü, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 artışla 21 milyar lirayı bulan üstlendiği tazminat ile ekonomiye güvence sağlamaya devam etti.
HAYAT SİGORTASI PRİM ÜRETİMİ 5 MİLYAR LİRA OLDU
Sektörün prim üretimi geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, hayat dışı branşlarda yüzde 10.4, hayat sigortaları branşında ise yüzde 49.2'lik, ortalamada da yüzde14.9'lik bir büyüme kaydetti. Bu sonuçlarla hayat dışı sigortalar prim üretimi 28.4 milyar lira, hayat sigortaları prim üretimi 5 milyar lira olurken; sektörün toplam prim üretimi 33.4 milyar liraya ulaştı. Hayat dışı prim üretiminin hayat sigortaları prim üretimine göre daha düşük artmasında, üretimde büyük payı olan trafik branşındaki tavan fiyat uygulamasının etkisi oldu. Hayat branşında yaşanan büyümede ise banka kredi hacmindeki genişleme önemli rol oynadı.
3,5 MİLYON SİGORTALI BES'E DEVAM ETTİ
Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 143.8 milyar lira, toplam öz sermaye büyüklüğü ise 20 milyar lira olarak gerçekleşti. Şirketlerin toplam net dönem kârı 2.7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bilanço karının 1.2 milyar lirası hayat dışı şirketlerin; 1.5 milyar lirası da hayat ve emeklilik şirketlerin elde etmiş olduğu bilanço kârı olarak hesaplandı. Bireysel emeklilik sisteminde katılımcı sayısı 8 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 6.9 milyona, fon büyüklüğü de devlet katkısı dâhil 75.9 milyar liraya ulaştı. Bu yıl başlatılan otomatik katılım uygulamasıyla 6 Aralık 2017 tarihi itibarıyla sisteme giren 7.9 milyon çalışanın 3.5 milyonunun sözleşmelerinin devam ettiği görülmekte olup, cayma oranı yüzde 54 olarak gerçekleşti. Sözleşmeleri devam eden katılımcıların otomatik katılım fon tutarı ise 1.6 milyar lira seviyesine ulaştı.
Kaynak: haberinburada
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