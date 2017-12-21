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Sigorta Acenteleri Trafik Sigortasında Yüzde 20 Zam Bekliyor

SİGORTA ACENTELERİ TRAFİK SİGORTASINDA YÜZDE 20 ZAM BEKLİYOR

Sigorta acenteleri, artan dolar kuru nedeniyle 2018 yılı için araç trafik sigorta primlerinde yüzde 20 zam bekliyor.

Tarih : 21 Aralık 2017, 17:40
Puan Ver : Sigorta Acenteleri Trafik Sigortasında Yüzde 20 Zam Bekliyor(10/10)6

Afyonkarahisar Sigorta Acenteleri Başkanı Bekir Özerdem, 2018 yılı için araç trafik sigorta primlerinde yüzde 20 zam beklediklerini ifade ederek, "Dolar artmaya devam ettiği sürece sigorta primleri de kaçınılmaz olarak yükselecektir" dedi.

"DOLAR ARTMAYA DEVAM ETTİKÇE ZAM KAÇINILMAZ"

Başkan Bekir Özerdem, 2017 yılı Nisan ayı ortaları itibariyle hemen hemen standart hale gelen trafik sigorta primleri ücretlerinde önümüzdeki sene yani 2018 yılı itibariyle yüzde 20 zamlanmasının öngörüldüğünü ifade etti. Başkan Özerdem açıklamasında şunları söyledi:

"Hazine müsteşarlığı tarafından el konulan trafik sigorta primleri eylül ayına kadar yüzde 1 artış yapılırken, senenin son dört ayında prim artışları yüzde bir buçuk seviyelerine çıkmıştır. Yedek parçaların dövize endeksli girdileri düşünüldüğü zamanda, doların bu günkü halini ülkemiz tamamıyla görmektedir. Dolar artmaya devam ettiği sürece sigorta primleri de kaçınılmaz olarak yükselecektir. Bilinmelidir ki ülkemizde bulunan hemen hemen her araç gurubunun yedek parçası çok üzgünüm ki ithal olarak giriş yapmakta olup fiyatları da otomatikman dolara endekslidir."TRAFİK SİGORTA PRİMLERİNDE ARTIŞ YÜZDE 20 OLACAK"

Dolayısıyla trafik sigorta primleri önümüzdeki yıl normalin üzerinde bir artış gösterecektir. Devlet yetkililerimiz araç sahiplerini düşünerek sigorta primlerindeki artışın aylık olarak yüzde 1.5 artırılmasına müsaade etmiş oldukları halde döviz kurlarının artması neticesinde 2018 yılında iki bölümde yüzde 5'lik ekstra zamlar yapılabileceğini ve sigorta şirketlerinin yani sıra tüm kamu oyuna açıklamış bulunmaktadırlar. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki sene trafik sigorta primlerinde artış yüzde 20 olacaktır. Araç sahiplere şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki artan trafik sigorta primleri önceki sene gibi değişkenlik göstermiyor. Artık sigorta şirketlerinin büyük bir çoğunluğunda trafik sigorta primler birbirine çok yakın. Tanıdığınız acenteleri tercih edin. Yerleşik acentelere poliçelerini tanzim ettirin. Sigorta poliçeleri ancak acentelerden alınması gerekir" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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