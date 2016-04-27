SIĞINMACILARA GERİ DÖNMELERİ İÇİN 10 BİN LİRA VERECEK
Norveç ülkeye gelerek mülteci başvurusu yapan sığınmacıları geri göndermek için "rüşvet" verecek. Kendi isteğiyle Norveç'i terk edenlere 10 bin TL verilecek. Başvuru yapan ilk 500 sığınmacıya ekstradan ödeme yapılacak.
Norveç Göç ve Entegrasyon Bakanlığı, ülkeye sığınmak için gelenlerin oluşturduğu maddi yükü azaltmak için çok ilginç bir yöntem deniyor.
Bakanlığa bağlı Göç Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Norveç'i terk edip kendi ülkelerine dönmeyi kabul eden sığınmacılara 30 bin Norveç kronu (yaklaşık 10 bin 500 tl) ödenecek.
Bu paranın 20 bin Norveç kronu geri dönüş anlaşması yapan bütün mültecilere verilecek. Kalan 10 bin Norveç kronu ise sığınmacıların geri dönüş süreçlerini hızlandırmak için ilk giden 500 kişiye ekstra olarak verilecek.
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