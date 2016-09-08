SIĞINMACILARA ÇELME TAKAN KAMERAMAN YARGILANACAK
Macaristan sınırında oğluyla birlikte polislerden kaçmaya çalışan Suriyeli bir sığınmacıya çelme takarak düşüren kadın kameraman, 'barışı ihlal' suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.
Macaristan-Sırbistan sınırında kucağında çocuğunu taşıyan bir sığınmacıya taktığı çelmeyle dünya gündemine gelen kameraman Petra Laszlo, yargılanacak.
Macaristan'ın güneyindeki Csongrad bölgesi savcılığından yapılan açıklamada, "Sanık, barışı ihlalle suçlanmaktadır. Kamerayla kayda alırken kameraman, genç bir erkeği ayrıca genç bir kadını tekmelemiştir" ifadesi kullanıldı. Ancak savcılık, Macar kameraman Petra Laszlo'nun eyleminin 'ırkçı motivasyon taşımadığını' belirtirken, kameramanın yargılanacağı tarihi henüz açıklamadı.
Davanın, Macaristan'ın güneyindeki Szeged şehrinde görülmesi bekleniyor.
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