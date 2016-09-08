

Macaristan-Sırbistan sınırında kucağında çocuğunu taşıyan bir sığınmacıya taktığı çelmeyle dünya gündemine gelen kameraman Petra Laszlo, yargılanacak.







Macaristan'ın güneyindeki Csongrad bölgesi savcılığından yapılan açıklamada, "Sanık, barışı ihlalle suçlanmaktadır. Kamerayla kayda alırken kameraman, genç bir erkeği ayrıca genç bir kadını tekmelemiştir" ifadesi kullanıldı. Ancak savcılık, Macar kameraman Petra Laszlo'nun eyleminin 'ırkçı motivasyon taşımadığını' belirtirken, kameramanın yargılanacağı tarihi henüz açıklamadı.







Davanın, Macaristan'ın güneyindeki Szeged şehrinde görülmesi bekleniyor.