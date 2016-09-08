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sığınmacılara çelme takan kameraman yargılanacak

SIĞINMACILARA ÇELME TAKAN KAMERAMAN YARGILANACAK

Macaristan sınırında oğluyla birlikte polislerden kaçmaya çalışan Suriyeli bir sığınmacıya çelme takarak düşüren kadın kameraman, 'barışı ihlal' suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.

Tarih : 08 Eylül 2016, 09:19
Puan Ver : Sığınmacılara Çelme Takan Kameraman Yargılanacak(6/10)3


Macaristan-Sırbistan sınırında kucağında çocuğunu taşıyan bir sığınmacıya taktığı çelmeyle dünya gündemine gelen kameraman Petra Laszlo, yargılanacak.



Macaristan'ın güneyindeki Csongrad bölgesi savcılığından yapılan açıklamada, "Sanık, barışı ihlalle suçlanmaktadır. Kamerayla kayda alırken kameraman, genç bir erkeği ayrıca genç bir kadını tekmelemiştir" ifadesi kullanıldı. Ancak savcılık, Macar kameraman Petra Laszlo'nun eyleminin 'ırkçı motivasyon taşımadığını' belirtirken, kameramanın yargılanacağı tarihi henüz açıklamadı.



Davanın, Macaristan'ın güneyindeki Szeged şehrinde görülmesi bekleniyor.








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