

Sabah erken saatlerde Farmakonisi Adası'nın doğusunda sığınmacı taşıyan ahşap bir teknenin kayalara çarpması sonucunda altısı çocuk biri kadın olmak üzere yedi sığınmacı hayatını kaybetti. Kurtarma ekipleri denizden sağ olarak küçük bir kızı çıkardılar, diğer sığınmacılar ise kendileri karaya çıkabildiler. Teknede 48 kişinin olduğu söyleniyor.







Aynı zamanda Kalolimnou açıklarında sığınmacı taşıyan bir yelkenlinin devrilmesi sonucunda sekiz kişi hayatını kaybetti. Yelkenlinin kaç kişi taşıdığı belli olmadığından kurtarma çalışmaları şimdiye kadar devam ediyor. Kurtulanlar, teknede 70 ile 100 arasında sığınmacının bulunduğunu söylüyorlar. Şimdiye kadar denizden 26 kişi sağ olarak çıkarıldı.