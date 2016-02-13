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sigarayla uyuya kaldı, 3 ev küle döndü

SİGARAYLA UYUYA KALDI, 3 EV KÜLE DÖNDÜ

Bolu'da iddiaya göre alkollü vatandaşın ağzında sigara ile sızması sonrasında çıkan yangında 3 ev tamamen yandı. Evde yaşayanlar gözyaşlarına boğulurken alevlerin arasından kendilerini sokağa attılar

Tarih : 13 Şubat 2016, 09:31
Puan Ver : Sigarayla Uyuya Kaldı, 3 Ev Küle Döndü(7/10)7


Yangın saat 00:30'da Bolu'nun Sümer Mahallesi Selvi Sokak'ta meydana geldi. Tek katlı evde tek başına yaşayan Ramiz Yalçın, iddiaya göre alkol aldıktan sonra evine geldi. Yalçın ağzında sigara ile evde uyudu. Sigara yere düşerek bir anda odada bulunan halıyı tutuşturdu. Alevler bir anda büyüyünce Ramiz Yalçın kendini dışarıya attı. Alevler bütün evi sararken, yangın evin hemen bitişiğinde bulunan Ramiz Yalçın'ın oğlu Selçuk Yalçın ve ailesinin yaşadığı eve ardından da kiracıları Şenol Demiröz'ün yaşadığı eve sıçradı.



Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri alevlere müdahale ederken, evlerde bulunan aileler çocuklarıyla korku dolu anlar yaşadılar. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. 3 ev yanarak kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen Ramiz Yalçın 112 acil ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Evlerde yaşayan 4 kişi 112 acil ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edildi. Kadınlar gözyaşlarına boğulurken, yakınları tarafından teselli edildi.








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