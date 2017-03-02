

Sağlık Bakanı Recep Akdağ CNN Türk canlı yayınında sigarayla mücadele için alınacak yeni önlemleri paylaştı.







Sağlık Bakanı Recep Akdağ, CNN Türk'te katıldığı programda gündeme dair konuştu. Sigara ile ilgili düzenlemelere ilişkin konuşan Bakan Akdağ, "Yaptığımız çalışmalar ile 2002'den 2012'ye kadar sigara tüketimini yüzde 31'den yüzde 27'ye düşürdük. Ancak 2012'den sonra tekrar sigara tüketim oranı yükselişe geçti ve şu anda yüzde 317e çıktı, başladığımız yere geri döndük. Özellikel gençlerde sifara tüketim oranı artıyor" dedi.











kaynak:milliyet