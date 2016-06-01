O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

sigarayla eroinin farkı yok

SİGARAYLA EROİNİN FARKI YOK

Dünya Sigarayı Bırakma Günü için konuşanUzm. Dr. Uğur Boysan, sigaraya alışma ve bırakma süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tarih : 01 Haziran 2016, 11:54
Puan Ver : Sigarayla Eroinin Farkı Yok(10/10)7


Dünya Sigarayı Bırakma Günü için konuşanUzm. Dr. Uğur Boysan, sigaraya alışma ve bırakma süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sigaranın bağımlılık ortaya çıkarma açısından eroin, kokain ve alkolden hiç farkının olmadığını ifade ederek, ,"Nikotin çok güçlü bir psikolojik uyarıcı ajandır. Sigarayı ilk kez deneyen her üç kişiden biri tek bir sigara ile bağımlı hale gelmektedir" dedi.



Bir kişinin sigara içtiğinde yaşanan süreci anlatan Uzm. Dr. Boysan, " Bir sigara içildiğinde, ortalama 10 saniye gibi kısa bir sürede yanaktan emilen nikotin beyne ulaşır ve eroin, kokain gibi maddelerin etkilediği merkezi uyararak bazı hormonların salınmasına neden olur. Bu da zevk alma, gevşeme, sakinleşme, konsantrasyon artışı gibi özelliklerin ortaya çıkmasını sağlar. Ödül gibi gelen bu değişikliğin devam etmesi için vücudunuz daha çok nikotin istemeye başlar" diye konuştu.








Etiketler: Sigarayla  Eroinin  Farkı  Yok    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER