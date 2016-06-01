

Dünya Sigarayı Bırakma Günü için konuşanUzm. Dr. Uğur Boysan, sigaraya alışma ve bırakma süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sigaranın bağımlılık ortaya çıkarma açısından eroin, kokain ve alkolden hiç farkının olmadığını ifade ederek, ,"Nikotin çok güçlü bir psikolojik uyarıcı ajandır. Sigarayı ilk kez deneyen her üç kişiden biri tek bir sigara ile bağımlı hale gelmektedir" dedi.







Bir kişinin sigara içtiğinde yaşanan süreci anlatan Uzm. Dr. Boysan, " Bir sigara içildiğinde, ortalama 10 saniye gibi kısa bir sürede yanaktan emilen nikotin beyne ulaşır ve eroin, kokain gibi maddelerin etkilediği merkezi uyararak bazı hormonların salınmasına neden olur. Bu da zevk alma, gevşeme, sakinleşme, konsantrasyon artışı gibi özelliklerin ortaya çıkmasını sağlar. Ödül gibi gelen bu değişikliğin devam etmesi için vücudunuz daha çok nikotin istemeye başlar" diye konuştu.