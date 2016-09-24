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sigarayı bıraktıktan 6 saat sonra...

SİGARAYI BIRAKTIKTAN 6 SAAT SONRA...

İnsan vücuduna inanılmaz derece sorun yaşatan sigarayı bırakmak tiryakileri için hiç kolay olmuyor. Bir şekilde sigaradan kurtulan insanların ise zaman içinde vücudun da değişmeler başlıyor. İşte sigaranın günler, aylar ve yıllar içinde vücuttaki etkileri.

Tarih : 24 Eylül 2016, 11:22
Puan Ver : Sigarayı Bıraktıktan 6 Saat Sonra...(0/10)






6 SAAT SONRA



Kalp atışlarınız yavaşlıyor ve kan basıncınız düşüyor



BİR GÜN İÇİNDE



Neredeyse tüm nikotin kanınızdan atılıyor.



BİR HAFTA İÇİNDE



Tat ve koku alma duyunuz gelişiyor.



İKİ AY İÇİNDE



Hırıltı ve öksürüğünüz azalıyor.



6 AY İÇİNDE



Akciğerleriniz daha iyi çalışıyor, daha az balgam üretiyor.



1 YIL SONRA



Daha rahat nefes alıyorsunuz ve akciğerleriniz daha sağlıklı.



2 İLE 5 YIL İÇİNDE



Kalp krizi ve inme riskinizde büyük bir düşüş var ve bu risk zamanla da azalacak.



10 YILDAN SONRA



Akciğer kanseri riskiniz içen birisine göre azaldı.



15 YILDAN SONRA



Kalp krizi ve inme riskiniz hiç sigara içmemiş biriyle neredeyse aynı seviyede.

 








Etiketler: Sigarayı  Bıraktıktan  6  Saat  Sonra    haber

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