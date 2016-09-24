İnsan vücuduna inanılmaz derece sorun yaşatan sigarayı bırakmak tiryakileri için hiç kolay olmuyor. Bir şekilde sigaradan kurtulan insanların ise zaman içinde vücudun da değişmeler başlıyor. İşte sigaranın günler, aylar ve yıllar içinde vücuttaki etkileri.











6 SAAT SONRA







Kalp atışlarınız yavaşlıyor ve kan basıncınız düşüyor







BİR GÜN İÇİNDE







Neredeyse tüm nikotin kanınızdan atılıyor.







BİR HAFTA İÇİNDE







Tat ve koku alma duyunuz gelişiyor.







İKİ AY İÇİNDE







Hırıltı ve öksürüğünüz azalıyor.







6 AY İÇİNDE







Akciğerleriniz daha iyi çalışıyor, daha az balgam üretiyor.







1 YIL SONRA







Daha rahat nefes alıyorsunuz ve akciğerleriniz daha sağlıklı.







2 İLE 5 YIL İÇİNDE







Kalp krizi ve inme riskinizde büyük bir düşüş var ve bu risk zamanla da azalacak.







10 YILDAN SONRA







Akciğer kanseri riskiniz içen birisine göre azaldı.







15 YILDAN SONRA







Kalp krizi ve inme riskiniz hiç sigara içmemiş biriyle neredeyse aynı seviyede.



