SİGARAYI BIRAKTIKTAN 6 SAAT SONRA...
İnsan vücuduna inanılmaz derece sorun yaşatan sigarayı bırakmak tiryakileri için hiç kolay olmuyor. Bir şekilde sigaradan kurtulan insanların ise zaman içinde vücudun da değişmeler başlıyor. İşte sigaranın günler, aylar ve yıllar içinde vücuttaki etkileri.
6 SAAT SONRA
Kalp atışlarınız yavaşlıyor ve kan basıncınız düşüyor
BİR GÜN İÇİNDE
Neredeyse tüm nikotin kanınızdan atılıyor.
BİR HAFTA İÇİNDE
Tat ve koku alma duyunuz gelişiyor.
İKİ AY İÇİNDE
Hırıltı ve öksürüğünüz azalıyor.
6 AY İÇİNDE
Akciğerleriniz daha iyi çalışıyor, daha az balgam üretiyor.
1 YIL SONRA
Daha rahat nefes alıyorsunuz ve akciğerleriniz daha sağlıklı.
2 İLE 5 YIL İÇİNDE
Kalp krizi ve inme riskinizde büyük bir düşüş var ve bu risk zamanla da azalacak.
10 YILDAN SONRA
Akciğer kanseri riskiniz içen birisine göre azaldı.
15 YILDAN SONRA
Kalp krizi ve inme riskiniz hiç sigara içmemiş biriyle neredeyse aynı seviyede.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar