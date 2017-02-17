

Sigaranın sağlınıza ne kadar zarar verdiğini hepiniz bilirsiniz. Ama sigara içmeyi vazgeçilmez bir alışkanlık haline getirenler, duyduklarını dinlememeyi tercih ederler. Sigaranın en önemli zararlarını bir kez daha hatırlatmakta fayda olduğunu düşünüyorum.



Sigaraya bağlı ölümlerde yaşanan artış, sigaranın zararları konusunda hâlâ yeterli bilince sahip olmadığımızı gösteriyor. Sigaranın içinde kanın oksijen taşıma kapasitesini azaltıp hücre yaşlanmasına yol açan karbonmonoksit ve doğrudan zehir olan arsenik ile DDT gibi vücudumuz için zararlı olan 4 binden fazla madde bulunuyor.



20 DAKİKADA DEĞİŞİKLİKLER BAŞLAR



Sigarasız geçen 20 dakikanın sonundabedeninizde olumlu değişikler olmayabaşlar. Eğer sabreder ve tekrar içmezseniz,uzun yıllar boyunca içtiğiniz sigaranınbedeninizde bıraktığı olumsuz etkilerdentamamen kurtulmanız bile mümkün olabilir.



Çağımızın en tehlikeli hastalıklarından biri, belki de ilki; kanserdir. Bu ölümcül hastalığın en temel sebepleri arasında ilk sıralarda sigara yer alıyor. Sigara içenlerde akciğer kanseri 15 kat, gırtlak kanseri 16 kat, rahim kanseri 16 kat, ağız kanserleri 10 kat, mesane ve prostat kanseri iki kat artış gösteriyor. Sigaranın içinde hücrenin genetik yapısını bozan hidrokarbonlar, radon ve kadmiyum gibi kanserojen maddeler bulunur. Kanser en temel ifadeyle, hücre yapısının bozulması sebebiyle kontrolsüz hücre bölünmesi olarak tarif edilebilir. Sigarada bulunan bu maddeler, hücre DNA'sını bozar. Kan yoluyla tüm vücudu tabiri caizse gezdiklerinden tüm organlar için kanser tehdidi oluştururlar.



Kalp ve damar hastalıklarına sebep olanların başında da sigara geliyor. Yapılan araştırmalar, bacak damarlarının tıkanma ihtimalinin sigara içenlerde, içmeyenlere oranla iki kat, kalp krizi geçirme ihtimalinin ise dört kat fazla olduğunu gösteriyor.



Akciğerden kana karışan ve damar duvarında hasara sebep olan zehirli maddeler, damarlar yoluyla tüm bedeni dolaşır.



Damar duvarında meydana gelen hasar; kanın pıhtılaşmasına ve damar çeperinde yağ birikimine sebep olur. Damar plakları daralmaya, daralma kalbin yeterince beslenememesine ve uzun vadede kalp krizine sebep olur.







kaynak:sabah