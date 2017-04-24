

Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kasım Göktaş, sigarayı bırakma konusunda anlık kararların işe yaramadığını, sigarayı bırakmanın ciddi ve hazırlık gerektiren bir karar olduğunu, bu kararın başarılı olabilmesi için kişinin hayatının stressiz bir döneminde uygulanması gerektiğine dikkati çekti.



Dr. Kasım Göktaş, sigara bağımlılığının ciddi bir bağımlılık olduğunu belirtti. Dr. Göktaş, "Çünkü bu bağımlılığın en önemli özelliği çok yaygın, çok fazla kullanıcısının olması. Bu da daha kolay ulaşılabilir olmasından kaynaklanıyor. Gece gündüz her saatte ulaşılabiliyor. Bir bağımlılık maddesine ne kadar kolay ulaşılabiliyorsa bağımlılık potansiyeli de o kadar artar" dedi. Sigaranın etki süresinin 10-20 dakika olduğunu vurgulayan Dr. Göktaş, "Etki süresi ne kadar kısaysa bağımlılık potansiyeli de o kadar artıyor. Kolay bir şekilde bağımlılık ortaya çıkıyor" diye konuştu.



SİGARAYI BIRAKMA DÖNEMİ ÖNEMLİ







Sigarayı bırakma kararının önemli bir karar olduğunu ve bunun için hazırlık yapılması gerektiğini belirten Dr. Göktaş, "Anlık kararlar işe yaramıyor" dedi. Dr. Göktaş, şunları söyledi:







"Kişinin kafasına takılıyor 'ben sigarayı bırakacağım' diye. Ama bazen depresif, bazen başka streslerin olduğu döneme geliyor bu karar. Yani başka sorunlar varken tekrar tekrar üzerine bir yük daha bindirmiş oluyor. Sigaraya bırakmak isteyenlere hayatlarının daha stabil olduğu, daha uygun olduğu bir dönemde bu kararı uygulamalarını öneriyorum. Kişinin o kararı vermiş ve o hazırlığı yapmış olması gerekiyor. Bu çok önemli bir nokta."







Sigarayı bırakma konusunda başarısız girişimlere de değinen Dr. Göktaş, "Başarısız girişimler kişiyi yıldırmamalı. Ortalama 7-10 gibi başarısız girişim olabilir" dedi.







kaynak:habertürk