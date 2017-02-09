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'sigarayı bırakmak için kanser olmayı beklemeyin'

'SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN KANSER OLMAYI BEKLEMEYİN'

Sigaradan çıkan dumanda bulunan kimyasal maddelerin 40 kadarı kanserojen özellikler içeriyor

Tarih : 09 Şubat 2017, 12:27
Puan Ver : 'sigarayı Bırakmak İçin Kanser Olmayı Beklemeyin'(7/10)7


Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, her yıl milyonlarca insanın sigaranın neden olduğu hastalıklar nedeniyle öldüğünü, tütün dumanına maruz kalmanın kanser, kalp hastalıkları ve KOAH gibi birçok hastalığa neden olduğunu söyledi.



Çocukların tütün dumanının zararlı etkilerine karşı çok daha hassas olduğunu ifade eden Öztürk, "Tütün dumanına sadece 30 dakika bile maruz kalmak, uzun süreli sigara kullanıcılarında beliren fiziksel etkileri ortaya çıkarmaktadır. Kendileri sigara içmeseler bile sigara içenlerin tütün dumanına maruz kalan milyonlarca insan, sigaranın neden olduğu hastalıklar yüzünden hayatlarını kaybediyor" diye konuştu.



Sigaradan çıkan dumanda bulunan kimyasal maddelerin 40 kadarının kanserojen özellikler içerdiğinin altını çizen Öztürk, şöyle devam etti: "Kimi zaman pasif içiciler en az içenler kadar zarar görebiliyor. Başta kanser olmak üzere amfizem, kalp hastalıkları ve KOAH gibi birçok hastalık, sigara dumanına maruz kalmanın neden olduğu hastalıklar arasında. Dünyada her yıl 6 milyon kişi sigara sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Bu sayı her 10 saniyede bir kişinin sigaradan ölmesi demektir. Günde yaklaşık yarım paket sigara içen bir insan, her gün beynine 300 nikotin vuruşu gönderiyor."


 


 


 


kaynak:habertürk





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