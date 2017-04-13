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sigarayı bırakınca 8 yılda 70 bin tl biriktirdi

SİGARAYI BIRAKINCA 8 YILDA 70 BİN TL BİRİKTİRDİ

Sigara öldürür lafını güldürüre çevirdi. Nasıl mı? Sağlık sorunları nedeniyle 8 yıl önce sigarayı bırakan klima bayii Mehmet Tok, hergün sigaraya ödediği parayı klima dolumu için kullanılan tüplerde biriktirmeye başladı.

Tarih : 13 Nisan 2017, 11:11
Puan Ver : Sigarayı Bırakınca 8 Yılda 70 Bin Tl Biriktirdi(10/10)9


 8 yıl sonunda 70 bin lira para biriktiren Tok, bu parasını 2 hafif ticari araç bir de motorsikler alarak değerlendirdi.



Denizli'de klima firması bayii, 42 yaşındaki Mehmet Tok, 22 yıl kullandığı sigarayı 8 yıl önce sigarayı bırakırken, buna harcayacağı parayı biriktirdi. 70 bin TL biriktiren Tok, böylee 2 hafif ticari araç ve 1 motosiklet aldığını söyledi.



 



kaynak:sözcü








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