Sigara içildiği anda vücut olumsuz yönde etkilenmeye başlar. Nabız yükselir, kişi daha hızlı nefes alıp vermeye başlar, kan dolaşımı yavaşlar. İçinde yaklaşık 3 bin 700 zehirli madde barındıran bir karışım olan sigara bir kanserojendir.