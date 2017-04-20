Yrd. Doç. Dr. Meltem Açıl, “Sigara ne kadar erken bırakılırsa o kadar iyi. Ameliyat kararı alınınca sigara içilmemesi çok önemli" dedi



Sigara kullanımı ameliyatlara bağlı komplikasyon oranını artırarak tedavinin başarısını olumsuz yönde etkilese de, bırakmak için hiçbir zaman geç değil... Şanslıyız ki, vücudumuz sigarayı bırakır bırakmaz saatler içerisinde iyileşmeye başlıyor ve olumlu etkiler görülüyor.



Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Meltem Açıl, “Sigara ne kadar erken bırakılırsa o kadar iyi. Ameliyat kararı alınınca sigara içilmemesi çok önemli. Çünkü bu, ameliyat sonrası iyileşmenin hızlanmasını ve komplikasyon oranının düşmesini sağlıyor” dedi.



Önlenebilir hastalık nedenleri arasında ilk sıralarda yer alan sigara sağlıkla ilgili birçok konuda kısıtlayıcı rol oynuyor. Sigara sadece sağlımızı değil, sağlıklı olmak için gerekli tedavileri de etkiliyor. Akciğerler ve kalbin çalışma ritmini etkileyerek, ameliyat sırasındaki riski artırabiliyor. Yrd. Doç. Dr. Açıl, “Bu nedenle sigara kullanan kişilerin herhangi bir ameliyat kararı alınır alınmaz bu alışkanlıklarını terk etmeleri gerekiyor” diyor. Sigarının bırakılması halinde olumlu sonuçların hemen alındığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Açıl, “Sigara bırakıldıktan 12 saat sonra kandaki nikotin ve karbonmonoksit seviyeleri düştüğü için kalp ve akciğerler daha iyi çalışmaya başlıyor. Bununla birlikte kan akımının iyileşmesi bir günden kısa sürüyor ve sağlık üzerindeki olumlu sonuçlar her geçen gün artıyor” diyor.







kaynak:habertürk