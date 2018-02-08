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Sigaraya 10 yılda yüz milyarlarca lira harcandı

SİGARAYA 10 YILDA YÜZ MİLYARLARCA LİRA HARCANDI

Türkiye'de son 10 yılda satılan sigara adedi 1 trilyonun üzerine çıkarken, bu satış karşılığında 329 milyar lira harcandı.

Tarih : 08 Şubat 2018, 13:50
Puan Ver : Sigaraya 10 Yılda Yüz Milyarlarca Lira Harcandı(9/10)5

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de sigaraya ödenen para son 10 yılda sürekli artış gösterdi. Ülkede, 2008 yılında 108 milyar adet sigara için 18,3 milyar lira harcama yapılırken, 2017 yılında 106 milyar adet sigara için 56 milyar lira ödendi. Son 10 yılda satılan 1 trilyon adet sigaraya karşılık, vatandaşın cebinden 329 milyar lira çıktı.

3,6 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Söz konusu dönemde Türkiye'nin sigara ihracatı da önemli oranda arttı. 2008'de 25,6 milyar adet sigara ihraç edilirken, bu rakam geçen yıl 49,3 milyar adede yükseldi. 2017'de yapılan sigara ihracatının ekonomik değeri 484,2 milyon dolar olarak gerçekti. 2008-2017 yıllarındaki sigara ihracatının toplamı ise 3,6 milyar dolara yaklaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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