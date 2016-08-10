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sigaranın estetik üzerindeki zararları

SİGARANIN ESTETİK ÜZERİNDEKİ ZARARLARI

Sadece estetik cerrahide değil, tüm cerrahi operasyonlarda sigaranın bırakılması gerektiği söylenir. İşte ameliyat öncesi ve sonrası sigara kullanımının zararlı etkileri…

Tarih : 10 Ağustos 2016, 09:54
Puan Ver : Sigaranın Estetik Üzerindeki Zararları(0/10)


 "Nikotinin dokulardaki kan akışının azalmasına neden olan damar daraltıcı bir özelliği vardır. Bu, bazı ameliyatlarda çok kötü sonuçlara neden olabilen önemli sorunlara yol açar. Burun estetiği, meme estetikleri, cilt germe ve liposuction gibi yağ aldırma gibi ufak da olsa kesi yapılması gereken operasyonlarının hepsinde dokulara kan akışı yavaşladığı için yaraların geç iyileşmesine ve iz kalmasına neden olur."



Karbon monoksit oksijenin taşınmasını azaltır



"Tütünlü mamullerin hepsinde karbon monoksit bulunur. Karbon monoksit kandaki hemoglobinlerin oksijeni taşıması kapasitesini azaltır. Sigaranın damar daraltması kan akışını azaltması, yeterli oksijeni taşımaması doku onarımının yavaşlamasına neden olur. Özellikle yüz germe, meme estetiği gibi operasyonlarda iyileşme sürecinde sağlıklı kan dolaşımı ve kan yoluyla dokulara yeterli oksijenin taşınması iyileşme süresinin hızlanması açısından çok önemlidir. Estetik dikişler ile minimuma indirilen iz kalma sorunu karbon monoksit fazlalığı nedeni ile riske girer. Olması gerektiğinden daha fazla iz kalır."



Öksürük krizleri ameliyattan sonraki süreci zorlaştırır



"Tütünlü ürünler akciğer ve bronşlarda tahrişe ve iltihaba neden olur ve öksürük ataklarına yol açabilir. Ameliyattan sonra öksürük krizleri hastalarda çeşitli komplikasyon ve iç kanama risklerine neden olabilir."








Etiketler: Sigaranın  Estetik  Üzerindeki  Zararları    haber

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