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SİGARALARIN YENİ FİYATLARI BELLİ OLDU


SİGARALARIN YENİ FİYATLARI BELLİ OLDU
Tarih : 05 Aralık 2016, 09:29
Puan Ver : Sigaraların Yeni Fiyatları Belli Oldu(10/10)9


Alkollü içkiler ile tütün ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi'ne gelen zam sonrası yeni sigara fiyatları belli oldu.



Resmi gazetede yayımlanan karara göre, alkollü içkilerin ÖTV'si yüzde 10, tütün ürünlerinin ÖTV'si de yüzde 27,5 oranında artırıldı.



Sigara üreticileri paket başına 1'er lira zam yaptı. Yeni zamlı satışlar 5 Aralık'tan (bugün) itibaren yürürlüğe girdi.



Buna göre; 9 TL'lik sigara 10 TL'ye, 10 TL'lik sigaralar da 11 TL'ye yükseldi. 9.5 lira olan bazı sigaralara ise 50 kuruşluk bir zam yapılarak 10 liraya çıkarıldı.



 



kaynak:milliyet








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