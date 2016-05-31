

Manisa'da 2016 yılının ilk 4 ayında 3 bin 984 kişinin sigarayı bırakma polikliniklerine başvurduğu açıklandı. Manisa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ayhan Korkmaz bu oranın daha artmasını beklediklerini dile getirirken, Merkezefendi Devlet Hastanesi Sigarayı Bıraktırma Polikliniği Hekimi Uzm. Dr. Berfu Doğan ise her 6,5 saniyede 1 kişinin sigaraya bağlı sebeplerden hayatını kaybettiğini vurguladı.







Manisa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ayhan Korkmaz 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü sebebiyle yaptığı açıklamada Manisa'da sigaranın zararlarına yönelik farkındalığın giderek yoğunlaştığını ve Kamu Hastanelerinde bulunan sigara bırakma polikliniklerine yapılan müracaatların gün geçtikçe arttığını açıkladı. Korkmaz, "2016 yılı ilk dört ayı içerisinde Manisa Devlet, Merkezefendi, Akhisar, Salihli, Turgutlu ve Kula Devlet Hastanelerine toplamda 3 bin 984 kişi sigarayı bırakmak için müracaat etti. Sağlık Bakanlığımızın sigaraya karşı kararlı mücadelesi neticesinde inşallah bu oranın giderek artacağını ve toplum içerisindeki bilincin yükseleceğini düşünüyoruz." dedi.







ZARARLARI SAYMAKLA BİTMİYOR







31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla açıklamada bulunan Merkezefendi Devlet Hastanesi Sigarayı Bıraktırma Polikliniği Hekimi Uzm. Dr. Berfu Doğan ise her 6,5 saniyede 1 kişinin sigaraya bağlı sebeplerden hayatını kaybettiğini vurguladı. Doğan, sigara bağımlılarının sigarayı bıraktırma polikliniğine müracaat etmesi gerektiğini belirtti.







Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) üye ülkelerce, 1987 yılından bu yana tüm dünyada kutlanan 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü ile ilgili açıklamada bulunan Merkezefendi Devlet Hastanesi Aile Hekimi Uzm. Dr. Berfu Doğan sigaranın zararlarına dikkat çekti. Sigara bağımlılığının en öldürücü toplumsal zehirlenme olayı olduğunu belirten Doğan, "Ölümlerin çoğu, sigara yüzünden oluşan hastalıklar sonucu meydana gelir. Bu hastalıklar arasında kalp ve damar hastalıkları, akciğer kanseri, KOAH öne çıkmakla birlikte, sindirim sistemi hastalıkları, kas iskelet sistemi hastalıkları, nörolojik ve psikiyatrik sorunlar, cilt hastalıkları da görülmektedir. Yetişkinlerde en sık ölüm nedeni kalp hastalıklarıdır. Sigara içen kişilerde kalp hastalığı riski 4 kat artmaktadır. Sigara içimi, akciğer kanseri dışında gırtlak kanseri, dudak kanseri, kan kanseri, meme kanseri gibi birçok kanserin oluşmasında da etkendir. Akciğer kanseri olgularının yüzde 90'ı sigaradan meydana gelirken, tüm kanserlerin yaklaşık 3'te 1'inden sigara sorumludur." diye konuştu.







HAMİLELERİ UYARDI







Gebelik esnasında sigara kullanımının hem annenin hem de bebeğin sağlığına ciddi biçimde zarar verdiğini dile getiren Doğan, "Gebelik esnasında sigara kullanan annelerin bebeklerinde düşük doğum kilosu, ani ölüm sendromu, bebeğin anne karnında ölmesi, ilerleyen dönemlerde davranışsal sorunlar görülmesi gibi pek çok sorun ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca sigara erkeklerde kısırlık ve iktidarsızlığa neden olmaktadır" şeklinde konuştu.







SİGARAYI BIRAKMAK İSTEYEN NE YAPMALI?







Sigarayı bırakmak isteyenlerin sigarayı bıraktırma polikliniklerine başvurmaları gerektiğine değinen Dr. Doğan, "Sigarayı bıraktırma poliklinikleri, sigara kullanım davranışının kendisine verdiği zararların farkına varan bireylerin bilgi ve destek almak amaçlı başvurabileceği merkezlerdir. Bu merkezlere başvuran bireylerin sigara bırakma isteği ve kararlılığı güçlendirilerek bırakma sürecinde karşılaşılabilecek zorluklara karşı destek olunur ve uygun görülen kişilere farmakolojik tedaviler (ilaç tedavisi, nikotin sakızı, nikotin bandı gibi) başlanabilir. İsteyen 171'i tuşlayarak ALO 171 Sigara Bırakma Danışma hattına başvurabilir ya da hastanelerde bulunan sigarayı bıraktırma polikliniğine müracaat edebilir." şeklinde konuştu