

Dünyada ilk kez Avustralya'da başlatılan sigarada “kara paket” uygulaması, Türkiye'de de hayata geçiriliyor. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı torba yasa taslağında yer alan düzenlemeye göre sigaralar, bundan sonra “tek tip paket” halinde satışa sunulacak. Paketlerde, marka logosu ve simgesi bulunmayacak, sadece sağlık uyarıları yer alacak. İrlanda, İngiltere, Fransa ve Finlandiya, “kara paket” uygulamasına bu yıl geçmeyi planlıyor.







Bu uygulamanın Türkiye'de hayata geçirilmesi için kanuna bir madde eklenecek. 15 milyon tiryakiyi ilgilendiren ve “torba yasa” taslağında yer alan madde şöyle: “Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri; markanın yazım şekli, yazı karakteri, punto boyutu, paket üzerindeki konumu, paketlerin rengi, paket üzerinde yer verilen uyarı mesajları, diğer zorunlu yazı, ibare, şekiller dahil olmak üzere aynı şekilde tasarlanmış düz paket biçiminde piyasaya arz edilir. Paketlerin üzerine marka logosu veya simgesi konulamaz.”



YÖNETMELİK HAZIRLANACAK







Tek tip sigara paketlerinde yer alacak uyarı amaçlı yazılar yönetmelikle belirlenecek. Bunun için de kanuna şu madde eklenecek:







“Kanunda sözü edilen yasal uyarı yazıları, resim, şekil veya grafik mesajlarıyla, paket üzerinde yer verilen markanın yazım şekli, yazı karakteri, punto boyutu, paket üzerindeki konumu, paketlerin rengi, paket üzerinde yer verilen uyarı mesajları, diğer zorunlu yazı, ibare, şekiller dahil olmak üzere paketler ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenir.”







Bakanlık, maddeye gerekçe olarak, paketlerin cezbedici renklerinin ve şekillerinin çocuklar, gençler ve kadınlar için özendirici olmasını gösterdi. Paketlerin özendirici olmasının sağlık uyarılarının etkisini yitirmesine neden olduğu belirtilerek, “Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi ve Dünya Sağlık Örgütü de tek tip paket uygulamasını teşvik etmekte. Türkiye, tütün kontrol çalışmalarıyla dünya lideri” denildi.