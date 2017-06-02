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SİGARADA DÜZ PAKETE GEÇİLECEK, RAFLARDA GÖRÜNMEYECEK


SİGARADA DÜZ PAKETE GEÇİLECEK, RAFLARDA GÖRÜNMEYECEK
Tarih : 02 Haziran 2017, 12:22
Puan Ver : Sigarada Düz Pakete Geçilecek, Raflarda Görünmeyecek(10/10)12


Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Türkiye, gerçekten sigaranın çok fazla içildiği bir ülke. Bu hususta önümüzdeki günlerde ciddi yeni tedbirlerimiz var. Bir taraftan denetimleri güçlendirirken öbür taraftan düz pakete geçmek için bir madde getireceğiz. Bunlarla beraber sigara kutularının marketlerde, bakkallarda, raflarda görünmemesini sağlayacak kanun maddeleri de getireceğiz" dedi.



Sağlık Bakanı, Meclis Genel Kurulu'nda dün milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Kapalı mekanlarda tütün kullanımıyla alakalı olarak bugüne kadar 16 milyon denetim yaptıklarını yaklaşık 190 milyon Türk lirası idari para cezası uyguladıklarını belirten Sağlık Bakanı, şöyle dedi:



"Bir taraftan sigarayı bıraktırma hattımız 171 var, Meclis kürsüsünden bir kere daha ilan etmiş oluyorum. Bu hususta yardım isteyen bütün vatandaşlarımız 171 numaralı hattı aramalılar. Danışma hattımıza, kurulduğu 2010 yılından bugüne kadar yaklaşık 25 milyon çağrı girişi olmuştur. Sigara bırakma polikliniklerimizde de 2 milyon civarında vatandaşımıza hizmet ettik.



"2012 İLE 2014 ARASINDA SİGARA İÇME ORANLARI YİNE YÜKSELDİ"



Bütün bunlar aslında 2008 ile 2012 arasında sigara içme oranlarında ciddi bir düşüş sağladı. Maalesef, 2012 ile 2014 arasında sigara içme oranları yine yükseldi. TÜİK'in 2016'da yaptığı yeni araştırmalar şunu gösteriyor: 2014 yılından 2016 yılına kadar geçen iki yıllık süre zarfında yine sigara içme oranlarını düşürmeyi başardık. Yani bu husustaki trend eğilimi olumluya doğru döndü.



 



kaynak:sabah








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