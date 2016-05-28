

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mücahit Öztürk, Türkiye'de sigaranın kontrollü ve kullanımına sınır konulmasıyla ilgili sürecin başarıyla sonuçlandığını anlattı. Dünya sağlık Örgütü'nün, Türkiye'yi, sigarayla mücadeleyi iyi yapan ilk 4 ülke arasına almasının önemine işaret eden Öztürk, “Fakat şöyle bir sorunla karşılaştık. Bir şeyi kontrol etmiyorsanız, ne kadar sınır koyarsanız koyun, çok sağlıklı yürümüyor” diye konuştu.











Vatandaşların sigara yasağını ihlal edenleri Alo 184 Sağlık Bakanlığı Danışma ve Şikayet Hattı'na ihbar edebildiğini belirten Öztürk, bunun üzerine görevlilerinin şikâyet edilen mekândaki kontrollerinin sonucunda cezaların söz konusu olabildiğini hatırlattı. Mücahit Öztürk, bu uygulamada telefonla ulaşma, adresi tam olarak bildirme konusunda problemler yaşadığını ifade ederek, şunları anlattı:







“Teknoloji bağımlılığına karşı bir kurum olarak ama teknolojiyi faydalı kullanmaya da ‘Evet' diyerek, ‘Teknolojiyi bu alanda nasıl kullanabiliriz?' diye düşündük. Bunun sonucunda ‘Dedektör' denilen projeyi geliştirdik. Vatandaşlar, akıllı telefonlarına bir uygulama yükleyecek. Bu uygulama sayesinde nerede bir ihlal görüyorsa, konum bildirecek. Akıllı telefonlarla yapılacak yer bildirimi, anında Sağlık Bakanlığının bilgisayarına düşecek.”