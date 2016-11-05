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sigara torunları bile etkiliyor

SİGARA TORUNLARI BİLE ETKİLİYOR

İçilen sigara adedine göre genlerde meydana gelen değişimler ortaya konuldu.

Tarih : 05 Kasım 2016, 10:29
Puan Ver : Sigara Torunları Bile Etkiliyor(6/10)5


İngiliz ve Amerikalı araştırmacılar, binlerce tümör genini inceledikleri çalışmalarında günde 20 sigara içen bir kişinin akciğerlerindeki her bir hücrede her yıl ortalama 150 mutasyon meydana geldiğini keşfetti.

Çalışma, sigaranın DNA'larda neden olduğu değişikliklerin kalıcı olduğunu gösterdi. Kişi, sigara içmeyi bıraksa dahi DNA'da meydana gelen mutasyonlar kalıcı oluyor.



Kişinin içtiği sigara sayısı ile DNA'daki mutasyonların sayısı arasında da doğrudan bir bağlantı bulunuyor.



Buna göre günde ortalama bir paket sigara içen kişinin akciğerindeki her bir hücresinde her yıl 150, gırtlağında 97, ağzında 23, mesanesinde 18 ve karaciğerinde de 6 mutasyon meydana geliyor.



Bilim adamları, en fazla mutasyonunun sigara dumanına doğrudan maruz kalan akciğer gibi dokularda meydana geldiği uyarısında bulundu.



"Science" dergisinde yayımlanan araştırmaya İngiltere ve ABD'den çok sayıda üniversite ve araştırma merkezi destek verdi.








Etiketler: Sigara  Torunları  Bile  Etkiliyor    haber

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