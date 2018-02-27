Barcelona'nın Yıldızı Luis Suarez'e Ceza Yolda
Tugay Komutanlığı Binasında Korkutan Yangın!
Türk Ve İranlı Güreşçilerden Mehmetçik'e Destek
Boydaklarla, Teröristbaşı Gülen'in Bağlantısı Şirket Üzerinden Çıktı
İki Uyuşturucuyu Birbirine Karıştırdı, Halüsinasyon Görüp Gözlerini Çıkardı
Abd'den Afrin Açıklaması: Daeş'le Mücadelede Dikkatleri Dağıtıyor
İzmir'de Belediye İşçisi Görev Yeri Değiştirilince İntihara Kalkıştı
Çekya Kapıyı Araladı: Müslim'in İadesini Değerlendirebiliriz!
Uefa, Fransız Yıldız Nasri'yi Futboldan Men Etti
Müzik Festivalleri Eşit Sayıda Kadın Ve Erkek Sanatçıya Yer Verme Kararı Aldı
Slovakya'da 27 Yaşındaki Araştırmacı Gazeteci Evinde Ölü Bulundu
Süper Ligde Şampiyonluk Oranları Güncellendi! İşte Favori Takım
Lübnan Başbakanı Hariri: Şok Yaratmak İçin İstifa Ettim
Fetö Sanığı Albayın Oğlu, 15 Temmuz'da Eyler, Kazandık Mesajı Atmış
Kayıp Gençler 100 Metrelik Uçuruma Yuvarlanmış Cipte Ölü Bulundu
Suudi Arabistan Kadınları Askere Alacak, Başvurular Başladı
Taraftara Hakaret Yapan Fernandao, Pfdk'ya Sevk Edildi
Şehit Sorgulama Ekranı Yeniden Açıldı! Öğrenmek İçin Tıklayın
Pfdk, İki Hocaya Da Cezayı Kesti
Sözde Soykırım Gerginliği Spora Sıçradı! Hollanda Şampiyonaya Gelmiyor

Sigara Tiryakileri Toplu Taşıma Duraklarında Yasak Dinlemiyor

SİGARA TİRYAKİLERİ TOPLU TAŞIMA DURAKLARINDA YASAK DİNLEMİYOR

2009 yılından beri uygulanan sigara yasağında tiryakilere hiçbir kural işlemiyor. Yasaklı alan olarak belirlenen hemen hiçbir yerde kanun uygulanmıyor.

Tarih : 27 Şubat 2018, 10:30
Puan Ver : Sigara Tiryakileri Toplu Taşıma Duraklarında Yasak Dinlemiyor(9/10)5

2009 yılından itibaren uygulanan sigara yasağında olumlu sonuçların yanı sıra bazı sabırsız tiryakilerin yasaklı alanlarda ısrarla sigara içmeleri, sigara kullanmayan vatandaşları çileden çıkartmaya başladı. Özellikle metrobüs ve otobüs durakları ile hastane önlerinde ve kapalı alanlarda içilen sigaralar isyan ettirdi.

YASAK FİİLİ OLARAK UYGULANMIYOR

19 Temmuz 2009 yılında başlayan kapalı alanlarda sigara yasağı ilk başlarda bazı kesimlerden tepki çekse de uygulama ile birlikte sağlıklı yaşam alanları arttı ve sigara kullanmayan vatandaşları memnun etti. Ancak son zamanlarda bu sigara yasağı toplu kullanılan alanlarda delinmeye başladı. Kafeler, otobüs, metrobüs, tramvay, taksi, minibüs, büyük iş merkezlerinde ve hastane önlerinde alenen sigara içilir konuma gelindi. Kafelerde müşteri kaybetmemek için sulu küllük uygulamaları yapılırken, metrobüs duraklarında sabırsız tiryakiler diğer yolculara aldırmadan sigara içiyor. Minibüs ve taksilerde ise şoförler yolculuk esnasında sigarasını yakarak kolunu camdan dışarı çıkartarak içerken hastanelerde ise kapı önlerinde hemen hastaların girdiği ve hava almaya çıktığı alanlarda sigara içiliyor.

TOPLUMA AÇIK UMUMİ YERLERDE SİGARA İÇİLMESİ YASAK

"4207 sayılı yasa gereği topluma açık umumi yerlerde sigara içilmesi yasaktır. Bu kapsamda İETT duraklarında da sigara içilmesi yasaklanmıştır. İlgili yasak toplumun yoğun olarak kullandığı yerlerin içindeki alanlar ile bekleme salonları ve lobi gibi yerlerinde geçerli olup yasak levhasının takılması zorunludur."

Kaynak: Yeni Şafak

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sigara  Tiryakileri  Toplu  Taşıma  Duraklarında  Yasak  Dinlemiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER