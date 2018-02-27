SİGARA TİRYAKİLERİ TOPLU TAŞIMA DURAKLARINDA YASAK DİNLEMİYOR
2009 yılından beri uygulanan sigara yasağında tiryakilere hiçbir kural işlemiyor. Yasaklı alan olarak belirlenen hemen hiçbir yerde kanun uygulanmıyor.
2009 yılından itibaren uygulanan sigara yasağında olumlu sonuçların yanı sıra bazı sabırsız tiryakilerin yasaklı alanlarda ısrarla sigara içmeleri, sigara kullanmayan vatandaşları çileden çıkartmaya başladı. Özellikle metrobüs ve otobüs durakları ile hastane önlerinde ve kapalı alanlarda içilen sigaralar isyan ettirdi.
YASAK FİİLİ OLARAK UYGULANMIYOR
19 Temmuz 2009 yılında başlayan kapalı alanlarda sigara yasağı ilk başlarda bazı kesimlerden tepki çekse de uygulama ile birlikte sağlıklı yaşam alanları arttı ve sigara kullanmayan vatandaşları memnun etti. Ancak son zamanlarda bu sigara yasağı toplu kullanılan alanlarda delinmeye başladı. Kafeler, otobüs, metrobüs, tramvay, taksi, minibüs, büyük iş merkezlerinde ve hastane önlerinde alenen sigara içilir konuma gelindi. Kafelerde müşteri kaybetmemek için sulu küllük uygulamaları yapılırken, metrobüs duraklarında sabırsız tiryakiler diğer yolculara aldırmadan sigara içiyor. Minibüs ve taksilerde ise şoförler yolculuk esnasında sigarasını yakarak kolunu camdan dışarı çıkartarak içerken hastanelerde ise kapı önlerinde hemen hastaların girdiği ve hava almaya çıktığı alanlarda sigara içiliyor.
TOPLUMA AÇIK UMUMİ YERLERDE SİGARA İÇİLMESİ YASAK
"4207 sayılı yasa gereği topluma açık umumi yerlerde sigara içilmesi yasaktır. Bu kapsamda İETT duraklarında da sigara içilmesi yasaklanmıştır. İlgili yasak toplumun yoğun olarak kullandığı yerlerin içindeki alanlar ile bekleme salonları ve lobi gibi yerlerinde geçerli olup yasak levhasının takılması zorunludur."
Kaynak: Yeni Şafak
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bahçeli'den Muhalefete: İttifaksa Buyurun Siz De Yapın, Biz Cumhur Dedik, Siz Cümbüş Deyin
- Korkunç İddia: Suriyeli Kadınlar İnsani Yardım Karşılığı Cinsel İlişkiye Zorlanıyor
- Son Dakika! Dışişleri'nden Abd'ye Yalanlama: Afrin Konusunda Diplomatik Görüşme Yok
- Balkona Kilitlenen Hırsız Ev Sahibinden Kapıyı Açmasını Rica Etti
- Zeytin Dalı Harekatı'nın 39. Gününde Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı 2083'e Ulaştı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İki Uyuşturucuyu Birbirine Karıştırdı, Halüsinasyon Görüp Gözlerini Çıkardı
- Müzik Festivalleri Eşit Sayıda Kadın Ve Erkek Sanatçıya Yer Verme Kararı Aldı
- Slovakya'da 27 Yaşındaki Araştırmacı Gazeteci Evinde Ölü Bulundu
- Lübnan Başbakanı Hariri: Şok Yaratmak İçin İstifa Ettim
- Suudi Arabistan Kadınları Askere Alacak, Başvurular Başladı
Bu Haberle İlgili Yorumlar