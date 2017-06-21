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SİGARA KAĞIDINA DÜZENLEME


SİGARA KAĞIDINA DÜZENLEME
Tarih : 21 Haziran 2017, 10:36
Puan Ver : Sigara Kağıdına Düzenleme(9/10)6


Yaprak sigara kağıdının üretim ve ticaretine yönelik bir dizi kriter belirlendi.Sigara kağıdında, üzerinde kullanılan mürekkepte, kenar ek yeri yapıştırıcısında veya üründe herhangi bir şekilde benzen, metilen klorür, tetra kloro etilen, glioksal, mineral yağ, hidrojenle muamele edilmiş hafif, ağır naftenikten yararlanılamayacak.



Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun, Yaprak Sigara Kağıdının Teknik Düzenlemelere Uygunluğunun Belirlenmesine İlişkin Kurul Kararı, Resmi gazete'de yayımlandı.



Buna göre, yaprak sigara kağıdına ait Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tabloları, Kurum tarafından yayımlanan kılavuz ve tablolara uygun düzenlenecek.



YAPRAK SİGARA KAĞIDINDA, ŞEKERLER VEYA TATLANDIRICILAR KULLANILAMAYACAK



Yaprak sigara kağıdının üzerinde yer alması gereken marka veya mamulat çeşidine özgü ve diğerlerinden farklılığını ortaya koyan çizgi, şekil, figür, logo ve işaretler veya herhangi bir yasal işaret, uyarı için kullanılanlar ile yaprak sigara kağıdını beyazlatmak için olanlar hariç, kağıdın üretiminde renklendiriciden yararlanılamayacak.



Kağıtta, Bilimsel Komisyon incelemesinden geçmemiş bir girdi kullanılmak istendiğinin tespiti halinde, Komisyonun raporu doğrultusunda karar verilecek.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Sigara  Kağıdına  Düzenleme    haber

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