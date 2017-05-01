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sigara içilen mekanlarda yeşil dedektör kullanılacak

SİGARA İÇİLEN MEKANLARDA YEŞİL DEDEKTÖR KULLANILACAK

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sigara yasağı ile ilgili yeni önlemler alınacağını açıkladı. Akdağ, yeşil dedektör uygulamasıyla ihlalleri tespit edeceklerini belirtti.

Tarih : 01 Mayıs 2017, 12:10
Puan Ver : Sigara İçilen Mekanlarda Yeşil Dedektör Kullanılacak(10/10)10


Sağlık Bakanı Recep Akdağ, “ Sigara yasağı ile ilgili çok ciddi uygulamalar yapacağız. İstanbul'daki ve Türkiye'deki tüm mekan sahipleri bilmelidir ki, kapalı mekanlarda sigara içilmesini asla müsaade etmeyeceğiz” dedi. sağlık Bakanı Recep Akdağ İstanbul'da düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısına katıldı. Gün içerisinde basına kapalı olarak devam eden il değerlendirme toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Akdağ, “İstanbul' yaşanan bebek ölümlerinin 2018 yılında koydukları hedef itibariyle, anne ölümlerinde 100 bin hamilede 10 annenin altına düşürmeye çalışıyoruz” diye konuştu.



AİLE HEKİMLİKLERİNİ GÜÇLENDİREREK...



İstanbul'da yapılacak olan yeni güçlendirilmiş Aile Hekimliği sistemi hakkında bilgi veren Bakan Akdağ, “İstanbul'da yeni güçlendirilmiş Aile Hekimliği sistemi için burada tartıştık. Yöneticilerimizi bu hususta bilgilendirmiş olduk. Bu güçlendirilmiş aile hekimliği sisteminde sağlıklı yaşam merkezleri yapacağız. İstanbul'da muhtemelen 150 ila 200 arasında olacak. Aile hekimleri buralardan destek alacak. Servisler de aile hekimliklerinden vatandaşlarımızı ücretsiz bir şekilde bu sağlıklı yaşam merkezlerine taşıyacakları bir sistem kuruyoruz. Buralar da röntgen, ultrason, kanser taramaları, şişmanlık ve hareketsizliklerle ilgili mücadele, sigara bırakma poliklinikleri, verem savaşla ilgili mücadeleler, anne çocuk sağlığı ve üreme sağlığı ile ilgili hizmetler tamamen hastaneye gitmeden halledebileceğimiz önce halledebileceğimiz, daha sağlıklı yaşamak için öğreneceğimiz hususları geliştireceğiz. Bunun için burada arsa lazım. Bütün belediye başkanlarımızı bu hususta desteğe çağırıyorum. Zaten arkadaşlarımız çalıştılar. Ben ve İstanbul valimiz bizzat belediyeler ile çalışacağız. Arsa bulabildiğimiz yerlerde yeni sağlıklı yaşam merkezleri inşa edeceğiz. Bina bulamayacağımız kadar yoğun yapılaşmanın olduğu yerlerde de kiralamalar yapacağız. Aile hekimliklerini güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Aile hekimliği yapan pratisyen hekimlerin uygun bir biçimde kendi çalıştıkları alanda çalışmalarını devam ettirirken aile hekimi uzmanı olmalarının yolunu açacak yeni bir döneme giriyoruz” diye konuştu.



 



kaynak:milliyet








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